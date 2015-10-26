Вибори відбулися з порушенням низки міжнародних стандартів - ОПОРА

Про це заявила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська сьогодні на брифінгу в УНІАН, представляючи попередні висновки організації щодо проведення місцевих виборів 25 жовтня.

За її словами, йдеться про нестабільність та невизначеність виборчого законодавства щодо окремих важливих процедур, а також порушення принципу рівності умов для кандидатів та рівної ваги мандату в контексті виборчої системи, незабезпечення належного рівня захисту виборчих бюлетенів та порушення, що мали ознаки підкупу виборців.

Читайте такожВибори відбулися з порушенням низки міжнародних стандартів - ОПОРА

Водночас Айвазовська зазначила, що порушення в день голосування у переважній більшості громад мали несистемний характер та переважно не впливали на результат виборів. За її словами, кампанія в цілому була конкурентною.

У свою чергу аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев закликав Верховну Раду забезпечити права мешканців Маріуполя і Красноармійська, де вибори 25 жовтня були зірвані, та внести зміни до виборчого законодавства для створення належних умов участі громадян у реалізації місцевого самоврядування в цих містах. Він наголосив, що має бути забезпечено проведення всіх етапів виборів у цих містах, а не просто переголосування. За його словами, правоохоронні органи мають розібратися з усіма фактами порушення законодавства, які призвели там до зриву виборів.