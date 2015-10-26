Ціле село на Київщині проголосувало без паспортів - ОПОРА

За словами голови ДВК, на початку дня голосування дільнична комісія заявила про те, що усі виборці в селі Потіївка Білоцерківського району матимуть можливість голосувати без паспортів і рішення було усно схвалене комісією.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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"Явка на дільниці №320072 було досить високою, проголосували 465 чоловік із загальної кількості 590", - йдеться у повідомленні.

ОПОРА нагадує, що відповідно до закону України "Про місцеві вибори" за видачу бюлетенів без документа, що підтверджує особу, передбачена кримінальна відповідальність.