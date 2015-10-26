Міжнародна місія спостерігачів позитивно оцінює роботу ЦВК на місцевих виборах

Про це йдеться в заяві про попередні висновки та результати Міжнародної місії зі спостереження за виборами (ММСВ).

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"Центральна виборча комісія працювала загалом колегіально, дотримуючись всіх встановлених законодавством строків та вживаючи своєчасних заходів для забезпечення належного функціонування органів, відповідальних за організацію та проведення виборів", - зазначається в заяві.

Водночас міжнародні спостерігачі зазначають, що підірвали довіру до територіальних виборчих комісій випадки прийняття рішень відповідно до політичних уподобань, ухилення від відкритого обговорення під час засідань, довільного прийняття рішень, а також зловживання повноваженнями з боку деяких територіальних виборчкомів.

Спостерігачі зазначають, що складність закону про вибори викликала занепокоєння та вплинула на його виконання з боку членів виборчих комісій. "Деякі співрозмовники висловлювали підозри щодо корупційної складової під час розподілу посад у дільничних виборчих комісіях. Цей факт викликає питання щодо чесності та неупередженості також таких комісій", - зазначається в зая