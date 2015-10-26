Явка виборців 25 жовтня на місцевих виборах лише на 2% була нижчою, ніж на виборах 2010 року - ОПОРА

Про це координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, «досить багато маніпуляцій навколо низької явки було на тему місцевих виборів».

Айвазовська зазначила, що цього року паралельний підрахунок голосів показав, що явка виборців становила 46,5%, тоді як у 2010 році явка була 48,7%.

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«Ми бачимо, що рівень падіння явки є незначним - менше ніж на 2% у порівнянні з черговими виборами 2010 року», - додала вона.

При цьому координатор ОПОРИ зауважила, що «жодних глобальних тектонічних зрушень в негативний бік в цьому плані не відбулося».

Айвазовська повідомила, що в Одесі у 2010 році на місцевих виборах голосували 45% виборців, а вчора - 37,9%, за даними паралельного підрахунку ОПОРИ, у Дніпропетровську явка на виборах у 2010 році була на рівні 40,8%, а вчора цей показник був вищим - 43,5%. При цьому вона додала, що в Харкові явка також зросла – з 39,9% у 2010 році до 45,5% у 2015 році.

Говорячи про явку в розрізі регіонів, координатор мережі зазначила, що «Західна Україна традиційно голосувала краще - середній показник явки - 51,4%, Центральна Україна - 46,6%, південні області - 41,1% і східні регіони - 43,3%».

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«Ми констатуємо, що це є традиційний порядок явки в межах України», - додала Айвазовська.

Говорячи про порушення на місцевих виборах-2015, Айвазовська наголосила, що спостерігачі ОПОРИ в цілому по Україні зареєстрували за всю виборчу кампанію 1128 порушень.

За її словами, на першому місці - порушення правил ведення передвиборчої агітації та фінансування виборчих кампаній в цілому.

«На другому місці були факти, що стосуються кримінального злочину у вигляді підкупу виборців, - у межах України 290 таких фактів, а на третьому місці - порушення з боку виборчих комісій виборчих процедур або ж законодавства - 136 таких прецедентів, й останнє місце в цьому «рейтингу» стосується фальсифікацій результатів голосування в той чи інший спосіб, у тому числі через підготовку недостовірного змісту виборчих бюлетенів», - додала Айвазовська.

Нагадаємо, явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 46,62%.