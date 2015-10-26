Світовий конгрес українців закликає комісію ООН заступитися за Савченко

Як повідомили УНІАН в СКУ, відповідну заяву конгрес прийняв 25 жовтня.

Також у заяві СКУ закликав спонукати світове співтовариство, в тому числі і правозахисні організації, підвищити обізнаність про її справу.

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"Світовий конгрес українців закликає всю світову громадськість вимагати негайного звільнення Надії Савченко, чиє ув'язнення є явним порушенням міжнародного законодавства та пункту 6 Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 р.", - заявив президент СКУ Євген Чолій.

Нагадаємо, захист Савченко і вона сама наполягає, що влітку 2014 року вона була викрадена терористами на Донбасі і перевезена до Росії. Там вона була заарештована і звинувачена в причетності до загибелі на Донбасі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки була викрадена ще до їх смерті.

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В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про замах на вбивство і вбивство, а також про незаконний перетин кордону. Їй загрожує тюремне ув'язнення строком на 25 років.

Чергове засідання у справі відбулося сьогодні, а наступне має відбутися 28 жовтня.