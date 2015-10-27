Скандальна екс-депутатка від "Свободи" Фаріон не проходить до Львівської облради

За попередніми результатами (опрацьовано 98% бюлетенів), ВО «Свобода» отримає третю за чисельністю фракцію у новому складі Львівської облради у складі 13 депутатів, передає Zaxid.net.

Ірина Фаріон, яка балотувалася до Львівської облради по Залізничному району Львова, з результатом 14,7% голосів у внутрішньопартійному рейтингу посіла лише 21 місце.

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Нагадаємо, що у 2012 році Ірина Фаріон тріумфально виграла вибори до Верховної Ради у Львові, отримавши понад 68%, однак уже через два роки на позачергових парламентських виборах посіла у тому ж окрузі лише третє місце з 16,4%.