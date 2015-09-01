Опубліковано відео як Фаріон била вудкою нацгвардійців, а Тягнибок кидався на силовиків

На відео видно, як вона била вудкою по шоломам бійців Нацгвардії, які в цей час йшли до будівлі Ради, але коли до неї підійшов оператор з камерою, вона передала свою "зброю" іншій жінці і загубилася в натовпі.

Крім цього, журналісти одного з телеканалів зафіксували на відео як лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок під час зіткнень під Верховною Радою кидався на військових Національної гвардії. Журналісти крупним планом зняли як він агресивно кидався на військових з кулаками і кричав їм в обличчя: "ти палицею махаєш. Скільки тобі років, шмаркач ти бл*... Ти що робиш, урод?! Ти, с*ка, за кого ти? Стійте спокійно, ідіоти", - кричав лідер "Свободи". Після цього він пішов у натовп.

Увага, на відео ненормативна лексика.