Одеський міськвиборчком зареєстрував Труханова новообраним мером Одеси

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.

У департаменті зазначили, що, згідно з постановою комісії №246, Труханова ще вчора ввечері зареєстровано мером Одеси.

"Постанову підписали всі члени міської виборчої комісії", - заявили у відомстві.

Читайте такожВ Одесі розслідується три кримінальних провадження за фактами фальсифікації виборчих документів

Як повідомили УНІАН в Одеському міськвиборчкомі, ввечері 27 жовтня виборча комісія прийняла всі протоколи районних комісій, після чого підбила підсумки голосування.

Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах мера Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб. За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Олександра Боровика – 66 482 тис. осіб (25,18%), за Едуарда Гурвіца — 22 тис. 475 осіб (8,51%) , за Сергія Ківалова — 14 тис. 865 (5,62), за Світлану Фабрикант — 8 тис. 174 (3,1%).

Також увечері міська територіальна комісія одноголосно проголосувала за визнання Труханова мером Одеси.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що на виборах міського голови Одеси 25 жовтня була допущена масова фальсифікація на користь чинного мера Труханова.

Він стверджує, що в його розпорядженні перебувають копії близько 80 протоколів, у більшій частині яких від руки стоять виправлення кількості голосів навпроти прізвища — чинного мера. При цьому, як зазначає Саакашвілі, загальна кількість виборців не збігається.

Загалом у виборах Одеського міського голови брали участь 42 кандидати.

Явка на виборах в Одесі становила близько 38%.