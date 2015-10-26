Одним із депутатів Одеської міськради стане імператор Палпатін - ЗМІ

Як повідомляє Думська, Палпатін Дмитро Вікторович 1990 року народження працює імператором в ТОВ "Палпатін фінанс груп".

Згідно з повідомленням, він проходить до міської ради за списком партії "Доверяй делам".

Читайте такожУкраїнці знайшли альтернативу політикам: "голосували" за маму, десантників і Джона Сноу (фото)

"У своєму 57-му окрузі на селищі Котовського він набрав 54,4%, залишивши далеко позаду конкурентів", - зазначили у виданні.

Відзначається, що всього партія "Доверяй делам" проводить у міськраду 30 або 31 депутата, тобто трохи менше половини складу (64).