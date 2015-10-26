Одним із депутатів Одеської міськради стане імператор Палпатін - ЗМІ
16:34, 26 жовтня 2015Політика
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У міську раду Одеси зі значною перевагою у кількості голосів пройшов імператор Палпатін.
Імператор Палпатін / Dumskaya.net
Як повідомляє Думська, Палпатін Дмитро Вікторович 1990 року народження працює імператором в ТОВ "Палпатін фінанс груп".
Згідно з повідомленням, він проходить до міської ради за списком партії "Доверяй делам".
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"У своєму 57-му окрузі на селищі Котовського він набрав 54,4%, залишивши далеко позаду конкурентів", - зазначили у виданні.
Відзначається, що всього партія "Доверяй делам" проводить у міськраду 30 або 31 депутата, тобто трохи менше половини складу (64).
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