Франчук похвалилася Кофі Аннану новим апаратом для хворих на СНІД

– Я надзвичайно рада, що відкрити лікарню приїхав сьомий генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Коли я тільки починала свою діяльність – боротьбу зі СНІДом – я отримала підтримку від Кофі Аннана. На той момент це було дуже значимо й важливо. Це людина, яка протягом десяти років прикладала величезних зусиль, аби змінити в світі ситуацію з ВІЛ/СНІДом…

Так учора засновниця Фонду АнтиСНІД Олена Франчук з Кофі Аннаном відкрили відділення інтенсивної терапії для хворих на ВІЛ/СНІД в клініці Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.У.Громашевського. Відділення обладнано за кошти, зібрані на доброчинному аукціоні Love Fashion AID, організованому знову ж таки пані Франчук.

Найактивніша борчиня зі СНІДом в Україні подякувала сердечно панам Ананам (Кофі приїхав зі своєю дружиною), а також низько вклонилася учасникам аукціону, за гроші яких змогла закінчити ремонт лікарні та закупити медичне обладнання.

Лікарня функціонує вже 20 років. Це перша установа в Україні, яка була відкрита для надання першої медичної допомоги, хворим на ВІЛ/СНІД. Проте досі клініка, поки над нею не взяла опіку Франчук, перебувала в жалюгідному стані.

Пані АнтиСНІД вважає своїм неабияким досягненням відкриття відділення інтенсивної терапії, бо тепер важкохворі на СНІД зможуть отримувати допомогу. Їм більше не доведеться помирати в загальних палатах у присутності інших.

У лікарню приїжджають люди з усіх регіонів України. Щороку сюди звертається понад 4 тисячі пацієнтів, 610 чоловік отримують активну антивірусну терапію. Усі, хто у важкому стані, мають можливість лікуватися в стаціонарі. На рік госпіталізують близько семисот хворих, ще і тисяча лікуються амбулаторно.

– І це не дивно, – каже заввідділення хворих на ВІЛ/СНІД Світлана Антоняк, – бо темпи ВІЛ-інфекції дуже високі, щомісяця реєструється близько 1000 нових ВІЛ-інфікованих.

Для клініки Фонд “АнтиСНІД” придбав також надсучасний апарат для визначання стану імунітету ВІЛ-інфікованих.

– Без визначення стану імунітету не можна розпочати лікування, – ділиться медичними знаннями благодійниця Франчук, – а цей апарат допомагає визначити той стан імунітету, при якому необхідно розпочати лікування.

– Де придбали апарат?

– Де, не знаю, але знаю, що фірма-виробник знизила його вартість для нас удвічі – врахувала, що він буде перший в Україні.

Кофі Аннан з дружиною оглядають клініку…

– Скільки потрібно чекати результату? – поцікавився гість, оглядаючи надсучасний апарат з визначення імунітету.

– У той самий день.

Той схвально киває головою.

– Чи є труднощі з тим, щоб люди пройшли аналіз на наявність ВІЛ-інфекції? І чи є тенденція добровільного тестування? – запитала пані Аннан.

– В Україні все тестування добровільне. Обов’язково тестується тільки донорська кров. Але ми не займаємося тестуванням, ми займаємося людьми, які вже інфіковані. На жаль, зазвичай проходять тестування люди уже з показниками інфекції або вагітні жінки. П’ять регіонів України наближаються до межі, де показник ВІЛ-інфікованих вагітних жінок – 1 відсоток!

– Чи можна якось переконати вагітну жінку, аби вона вживала профілактичні заходи для захисту дитини? – запитує екс-генсек.

– Можна. Більшість жінок отримують доступ до профілактичної антивірусної терапії. Проте, незважаючи на те, що ще торік прийняли протокол високоактивної терапії для профілактики ВІЛ-інфекції, яка загрожує передатися від матері до дитини, ці препарати ще досі недоступні. Тобто цього року категорія вагітних жінок з ВІЛ-інфекцією випала з фінансування нашої держави.

На відкриття відділення пані Олена, крім екс-генсека з дружиною, запросила ще й світський бомонд (співачку Таїсію Повалій з Ігорем Ліхутою, співака Віталика Козловського, художника Олега Пінчука, спортсменку Лілію Підкопаєву, дизайнера Сергія Єрмакова та інших) і майже усіх бізнесменів, які брали участь у згадуваному осінньому аукціоні.

Хоча Франчук багато всього придбала до лікарні, проте ще не всі витратила кошти, виручені на аукціоні.

– У нас ще частина грошей залишилася. Ми робитимемо ремонт у четвертому міському пологовому будинку. Бо чимало матерів відмовляються від ВІЛ-інфікованих дітей. А лікарі кажуть, що якщо матері з дітьми після пологів зможуть бути разом, в одній палаті, то кількість відмов скоротиться.

Пані Олена угледіла бізнесмена Гаріка Корогодського, який на аукціоні придбав найдорожчий лот – за 40,5 тис. євро.

– Бачите, Гаріку, вартість однієї сукні прирівнюється до вартості однієї палати, – сказала Олена. Той глибокодумно похитав головою...

Пара Аннанів не тільки оцінила стан клініки, а й поспілкувалася з пацієнтами…

Я теж поспілкувалася з одним ВІЛ-інфікованим. Він розповів про свої відчуття, коли довідався, що хворий:

– Це була весна. Щоб дізнатися про результати аналізу, мені було потрібно було піднятися на четвертий поверх, ліфт не працював. Я йшов по сходах і думав: я піднімаюся людиною, у якої ще дуже багато часу в житті, а спуститися можу зовсім іншою людиною. І за ці чотири поверхи я для себе вирішив – якщо я дізнаюся, що в мене ВІЛ, то я кожен день свого життя житиму щасливою людиною. Ви знаєте, пройшло 12 років з того моменту, і я жодного разу не пожалів, що мені поставили такий діагноз, бо цілком змінив своє ставлення до життя. Я зрозумів, що не тривалість життя визначає щастя, а його глибина.

Після оглядин лікарні усіх запросили в ресторан. Шановний гість поділився своїми враженнями.

– Я щасливий, що можу перебувати сьогодні серед вас і бачити те, що я побачив. Ще кілька років тому, я не міг уявити, що зможу в Україні таке побачити. Я багато подорожую по світу і, на жаль, бачу, що людей хворих на ВІЛ/СНІД зазвичай чекає відторгнення, їх ніхто не хоче лікувати. Потрібен час, аби позбутися дискримінації цих людей, тавра, стереотипів. Ми мусимо простягнути руку цим людям, дати зрозуміти, що ми разом з ними. Для того, аби їх підтримати, потрібна системна праця, і тому хочу подякувати команді, яка пліч-о-пліч працює з Оленою. Олено, я знаю, що ви вкладаєте в це свій талант, свою енергію, свою творчість. Ми з дружиною поговорили з кількома пацієнтами, що перебувають у лікарні. Особливо мені запам’яталися слова одного з них: «Ці люди врятували моє старе життя й подарували нове». Ще один пацієнт розповів, що уже не міг їсти, його внутрішні органи були в страшному стані, але зараз, завдяки лікуванню, він може жити повноцінним життям. Знаю, що попереду у вас ще багато праці, бо, як відомо, в Україні з величезними темпами поширюється ця недуга. Закликаю всіх перевірятися на ВІЛ, особливо вагітних, тому що є можливість уникнути передачі інфекції дитині. Працюймо разом, працюймо гуртом, і нехай все справдиться.

Ксеня Лесів