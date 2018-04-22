Олена Франчук увійшла в азарт і вторгувала півмільйона доларів

Зірки «сяяли» ріденько: Тіна Кароль – флуоресцентно-зеленою сукнею, з якої ефектно випирали дівочі груди, та Віталик Козловський – скромним чорно-білим строєм... “Русскіє не продаются... Тисяча євро раз...” Репортаж

У кінці минулого тижня відбувся другий і завершальний етап благодійної акції Олени Франчук, спрямованої на боротьбу проти СНІДу. Першим етапом був показ колекції під однойменною назвою Love Fashion Aid, створеної 38 відомими українськими дизайнерами, а другим, відповідно – її розпродаж.

Якщо на сам показ було запрошено переважно відомих зірок шоу-бізнесу, то на аукціон прийшли круті українські бізнесмени. А ось зірки «сяяли» ріденько: Тіна Кароль – флуоресцентно-зеленою сукнею, з якої ефектно випирали дівочі груди, та Віталик Козловський – скромним чорно-білим строєм. Тіну запросили розважати (заспівала дві пісні) дорогих – у прямому розумінні слова – гостей, Козловський простояв у кутку – місця йому чомусь не виділили. Не було навіть народної артистки України Наталки Могилевської – найкращої подруги організаторки аукціону, голови фонду “АнтиСНІД” Олени Франчук.

І не дивно, адже мета заходу – зібрати якомога більше грошей, які водяться не в артистів, а в бізнесменів.

Перед початком дійства пані Олена помітно хвилювалася, відмовлялася навіть від коментарів, казала, що їй потрібно зустрічати гостей. Ми поставилися до цього з розумінням – адже на рахунку був кожен гаманець.

А зустрічати гостей активна борець зі СНІДом уміє – до кожного підійде, усміхнеться, ніжним голосом привітається, тричі поцілує дорогого гостя… Її чоловік – Віктор Михайлович Пінчук – теж допомагав створити привітну атмосферу, проте цілувався вибірково, наприклад, з Кличком молодшим. Для поцілунку Володимиру довелося ледве не кланятися…

На показі боксери не були, але на аукціон прийшли з радістю.

– Намагатимуся надолужити пропущене, – сказав Володимир Кличко, – Сьогоднішня моя присутність важлива, оскільки це стосується благодійності, і це добре, що благодійність у нашій державі – не тільки слова, а й діло, тим більше ще й з таким чудовим оформленням.

Володимир вважає своїм обов’язком передавати інформацію підростаючому поколінню, щоб “вони знали, як захищатися від СНІДу”.

Віталій Кличко прийшов на аукціон, щоб бути невід’ємною частинкою суспільства і зробити резонанс у ньому.

– Найважливіше – це бути тут, не бути байдужим до проблеми, яка стосується кожного, жити в суспільстві і бути вільним від нього – неможливо, тому я беру участь в аукціоні. І не питання, – чи зможу я перемогти на сьогоднішніх торгах, чи ні. Головне – зробити резонанс у суспільстві, у мене не мета – щось купити, а просто підтримати цей проект.

Перед початком аукціону Олена Франчук зі сцени згадала старий радянський мультик, героїню якого не може забути вже багато років, можливо тому, що сама собі її нагадує:

– Я згадала старий радянський мультик «Цвєтік-Самоцвєтік», про дівчинку, яка знайшла квіточку. Вона дуже любила морозиво та інші солодощі, але найбільше задоволення отримала тоді, коли допомогла хлопчикові, який був їй дорогий. Ті, хто присутні в залі, волею долі, а також своїми неординарними здібностями заслужили право і честь бути спроможними і достойними членами цього суспільства. Під словом гідний розуміється також, що ми небайдужі до того, у кого життя склалося не так добре, і ми хочемо, і ми можемо їм допомогти і від цього отримуємо задоволення.

Далі взяв слово ведучий, який активним темпом розпочав торги, оголосивши перед тим, що торгуватися «будуть у євро». Стартова ціна кожного лоту була 100 євро, пропозиції приймалися також по телефону, а ось розраховуватися одразу було не обов’язково, можна й протягом трьох днів – готівкою або безготівково і в будь-якій валюті…

Перший лот – плаття від Оксани Караванської, у якому на показі була вбрана Наталка Могилевська, придбав Володимир Кличко за 9 тис. євро. Після покупки брати поспішили на шоу до Савика Шустера…

Найдорожчим лотом аукціону став наряд «Боні і Клайд», у якому на показі дефілювали Лілія Подкопаєва та Олексій Вертинський, від фешн-студії MUNA, придбаний бізнесменом Гаріком Корогодським за 40,5 тис. євро. Пан Гарік придбав також ще один лот за 10,5 тис. євро. Звичайно, така людина як Корогодський, могла придбати й більше.

– Грошей мені завжди шкода, але на таку справу, ні, – каже бізнесмен. – А чому я так мало купив? Тому що жадний...

Проте рекордсменом торгів став голова правління «Дельта-Банку» Микола Лагун – він придбав аж три лоти на загальну суму 71 тис. євро.

По телефону теж трохи вторгували... Серед тих, хто зробив своє добродійне пожертвування таким чином, – колишній міністр охорони здоров`я, а нині директор Інституту ім. Шалімова Юрій Поляченко, власник страхової компанії «Про100» Лев Хлявич і філантроп Борис Литовський.

Розважати гостей господиня вечора запросила неперевершених хлопців з “95-го кварталу”.

Вони влаштували власний маленький аукціон в рамках загальних торгів, на якому продавали сценічні костюми «Кварталу» – усе пішло по тисячі доларів. Особливо добре розходилися піжами з фотографіями “кварталістів”.

Звісно, не могло обійтися без розважального номера на політичну тему.

Потім керівник «95-го кварталу» Володимир Зеленський почав імпровізувати й у результаті продав два светри турецького виробництва, у яких були одягнуті артисти, – за 3 і 5,3 тис. євро.

– Так дорого геморой ще не коштував, – сказав він.

Але й на цьому Зеленський не зупинився і продав Олені Франчук за 3 тис. євро футболку помаранчевого кольору з написом «Так!», яка, за його словами, «була на Вікторові Андрійовичеві». Ці слова страшенно розвеселили аудиторію…

Потім хтось із бізнесменів виявив бажання купити самого Зеленського, на що він сказав:

– Русскіє не продаються... А я єврей. Тисяча євро раз...

Бізнесмени довго реготали...

Торги тривали понад дві години, і близько 11-ї вечора Олена Франчук оголосила загальну суму виторгу, проте чомусь у доларах – напевне, щоб солідніше звучало. Усього вийшло 535 тис. доларів (364 тис. євро).

Вона радощів не приховувала, мало не стрибала від щастя, адже було важливо, щоб «сума вийшла більшою, ніж під час весняних торгів».

– Для мене дуже важливо, що ви прийшли сьогодні, – звернулася пані Олена до багатих колег, – я потрачу всі до копієчки гроші на потреби віл-інфікованих людей та на боротьбу зі СНІДом.

Завдяки зібраним коштам у інфекційній клініці в Лаврі, куди по кваліфіковану медичну допомогу звертаються пацієнти зі всієї України, буде обладнано блок інтенсивної терапії.

Оксана Климончук