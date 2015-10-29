В НАТО обговорять реформування української армії

29 листопада у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка з головою Військового комітету НАТО Петером Павелом.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив в.о. глави місії України при НАТО Єгор Божок.

За його словами, на порядку денному зустрічі - напрями подальшої взаємодії в реформуванні Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО у світлі домовленостей, досягнутих між президентом України Петром Порошенком та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в ході візиту останнього до України 21-22 вересня.

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"Ми налаштовані по робочому позитивно, адже нам є про що сказати", - відзначив він.

"А в НАТО, у свою чергу, є що нам запропонувати на підтримку цих зусиль", - наголосив Божок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та НАТО розробляють модель реформування Збройних сил.