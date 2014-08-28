В штаб-квартирі Альянсу пройде екстрене засідання Комісії Україна-НАТО

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в місії України при НАТО.

"У п'ятницю за ініціативою Києва відбудеться екстрене засідання Комісії Україна-НАТО у зв'язку із загостренням військової ескалації з боку Росії проти України", - зазначили в місії.

У штаб-квартирі НАТО цю інформацію підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, протягом останньої доби відбулося різке загострення ситуації в Донецькій області, де, за даними РНБО України, російські військові захопили місто Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського та Амвросіївського районів.

У зв’язку з цим сьогодні, 28 серпня, президент України скасував свій робочий візит до Туреччини та скликав засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

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Крім того, Порошенко наголосив, що Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради безпеки ООН. «Світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», - сказав він.

Також, за словами президента, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.

Рада безпеки ООН вже скликала екстрене засідання щодо ситуації в Україні.