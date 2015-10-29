У Львові у другий тур виборів мера виходять Садовий і Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані повідомили у міській територіальній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних варіантів виборчих протоколів районних виборчих комісій.

За даними ТВК, у другий тур попередньо виходять Садовий, який набрав 49,16% голосів і Кошулинський, який набрав 12,25%.

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Довідка УНІАН. У виборчих бюлетенях на посаду міського голови Львова було 11 кандидатів. Садовий, діючий міський голова, балотувався від Об‘єднання «Самопоміч». Чинний міський голова обирався вже двічі поспіль, починаючи з 2006 року. Кошулинський, екс-віце-спікер парламенту, балотувався від ВО «Свобода».