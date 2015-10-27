Штаб Садового "поспішно й некоректно" трактував результати виборів мера Львова - "Свобода"

При цьому прогнозують проведення другого туру виборів міського голови Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні це під час прес-конференції у Львові заявив кандидат на посаду міського голови Львова «свободівець» Руслан Кошулинський.

Він заявив, що штаб Садового «поспішно та некоректно» потрактував результати виборчих перегонів.

Читайте також"Самопоміч" заявляє про перемогу Садового на виборах мера Львова, "Свобода" каже про маніпуляції

Кошулинський наголосив, що подання до публікації у ЗМІ попередньої інформації, що нібито Садовий набрав понад 50% голосів, «є маніпулятивною інформацією».

«Штаб Садового не врахував специфіки підрахунку голосів щодо політичних партій і кандидатів у міські голови та неправильно підрахував результат. Інформація про перемогу Садового в першому турі – відверта маніпуляція. У нас є протоколи з мокрими печатками по всіх дільницях. Більше того, ці протоколи збігаються з результатами інших штабів. Тож готуємося до другого туру виборів міського голови Львова», – зазначив Кошулинський.

За даними ВО «Свобода», розподіл голосів такий: Садовий – 141 101 голос (48,92%), Кошулинський – 35 195 голосів (12,2%), Володимир Гірняк – 31 672 голосів (10,98%), Дмитро Добродомов – 30 781 голос (10,67%).

Читайте такожДо Львівської облради за результатами 56,19% протоколів проходять 9 партій

Як повідомляв УНІАН, в об’єднанні «Самопоміч», посилаючись на дані паралельного підрахунку голосів, стверджують, що другого туру виборів міського голови Львова не буде, оскільки переміг чинний мер Садовий.

Як повідомили УНІАН у медіа-відділі об’єднання «Самопоміч», за даними паралельного підрахунку голосів за протоколами з мокрими печатками на виборах у Львові (відповідно до 93,16% опрацьованих протоколів на виборах мера Львова) перемагає Садовий з результатом 50,88%.

Другим фінішував представник ВО «Свобода» Кошулинський – 12,62%. Наступні позиції здобули - Володимир Гірняк («Громадянська позиція») – 11,37%, Дмитро Добродомов («Народний контроль») – 11%, Оксана Юринець (БПП «Солідарність») – 4,49%, Ігор Зінкевич («УКРОП») – 3,44%, Ігор Васюник (самовисуванець) – 3,27%.

За результатами екзит-полу від групи ФАМА, Садовий набирає 48,8%, Руслан Кошулинський – 13,2%.