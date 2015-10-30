Конституційна комісія схвалила зміни в частині правосуддя і передасть їх Порошенку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували майже всі члени Конституційної комісії, 5 - “утрималися”.

Конституційна комісія вирішила “схвалити напрацьований робочою групою проект змін до Конституції України щодо правосуддя і після техніко-юридичного доопрацювання даний проект змін до Конституції буде передано президентові України для розгляду”.

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Серед тих, хто утримався, зокрема, заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка, члени КК, депутати із фракції “Народний фронт” Леонід Ємець та Ігор Алексєєв.

Алексєєв у коментарі УНІАН зазначив, що депутати з фракції “Народний фронт” утрималися, оскільки вважають, що має бути створена “нова мережа судів, що дало б можливість перезавантажити суддівський корпус”.

За його словами, у даному проекті цього не передбачено, тому депутати і утрималися.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Венеціанська комісія схвалила рекомендації щодо судової реформи в Україні.

В Адміністрації президента України 26 жовтня заявили, що найближчим часом проект змін до Конституції в частині правосуддя буде доопрацьовано Конституційною комісією з урахуванням тих висновків, які надала Венеціанська комісія, і передано на розгляд президентові для внесення у Верховну Раду.