Лавров заявляє, що амністія для бойовиків "ДНР"/"ЛНР" обговорювалася в Парижі у зв'язку з виборами і конституційною реформою

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції у Москві, коментуючи переговори лідерів "нормандської четвірки".

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"Ще один важливий аспект, який детально обговорювався в Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - це непереслідування осіб за участь у подіях, які відбувалися на південному сході України, тобто амністія. Обговорювалася ця ситуація – особливий статус, конституційна реформа, амністія і місцеві вибори у зв'язку всіх цих компонентів між собою", - заявив Лавров.

За його словами, за пропозицією Франції, яку підтримала Німеччина, "розглядалася можливість узгодження таких термінів виборів, які б забезпечували виконання всіх інших аспектів Мінських домовленостей – включаючи амністію, особливий статус, конституційну реформу".

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори повинні відбуватися виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР і ЛНР "буде прийнятий окремий закон".

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Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна статися разом з виборами".

"Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.