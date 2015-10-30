У Полтавській області в першому турі обрали мерів 5 міст

Про це УНІАН повідомили у територіальних виборчих комісіях відповідних міст.

Так, згідно з результатами опрацювання 100% протоколів, на виборах у Миргороді з 56,28% голосів виборців переміг чинний мер Сергій Соломаха, який балотувався від "БПП "Солідарність".

Мером Гадяча став кандидат від "БПП "Солідарність", перший заступник мера міста Володимир Нестеренко, який набрав 33,38% голосів виборців.

Читайте такожУ Запоріжжі до другого туру виборів мера вийшли Буряк і Фролов

Мером Зінькова з 94,8% голосів переобрано самовисуванця Сергія Максименка.

Перший заступник мера Комсомольська, самовисуванець Дмитро Биков став мером міста, набравши 48% голосів виборців.

У Хоролі мером обрано приватного підприємця Сергія Волошина, який балотувався від ВО "Батьківщина" і виграв на виборах з результатом 29,5% голосів.

Крім того, згідно з офіційними даними ЦВК, у Кременчуці Полтавської області до другого туру виборів проходять два віце-мера міста Віталій Малецький і Віктор Калашник.