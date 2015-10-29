Мером Мукачева обрали Балогу-молодшого - міськвиборчком

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Мукачівської міської виборчої комісії Алла Демида, такими є остаточні результати виборів міського голови.

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За її словами, 28 жовтня ввечері на засіданні комісії було затверджено протокол Мукачівської міської виборчої комісії про підсумки голосування з виборів міського голови, текст якого оприлюднений на офіційному сайті комісії.

Згідно з протоколом, Балога у підсумку набрав 16080 голосів, що становить 54,4% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні.

На другому місці за кількістю голосів – кандидат від ПП "Відродження" Іван Чубирко, він отримав 7884 голосів, що становить 26,5%.

Загалом у виборах міського голови Мукачева взяли участь 29 575 виборців.

Довідка УНІАН. У виборах міського голови Мукачева брали участь 14 кандидатів.

Андрій Балога - 1988 р.н., член політичної партії "Єдиний Центр", директор ТзОВ "Мукачівський інститут меблів". Син народного депутата Віктора Балоги.

Крім цього, лідер "Єдиного Центру", народний депутат Віктор Балога очолив список кандидатів партії на виборах до Закарпатської облради. Відповідне рішення було ухвалено на партійній конференції. Також було затверджено 64 кандидати від цієї політсили у депутати Закарпатської обласної ради.