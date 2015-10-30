Усенко-Чорна оголосила голодування, вимагаючи свого звільнення із ЦВК

Про це вона заявила сьогодні, повідомляє "Українська правда".

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"На сьогодні склалася ситуація, коли суспільство, політикум не сприймає чинний склад ЦВК. Незважаючи на те, що в законодавстві містяться норми, які дозволяють членам ЦВК продовжувати обов'язки і зобов'язують членів комісії продовжувати виконувати свої повноваження", - сказала Усенко-Чорна.

За її словами, деякі народні депутати вимагають відставки членів ЦВК і навіть погрожують членам ЦВК фізичною розправою. Замголови ЦВК зазначила, що потрапила до лікарні "Феофанія" після тиску на неї, і доки президент та Верховна Рада не приймуть рішення про ротацію членів ЦВК, буде голодувати.

"Я не можу як член ЦВК просто припинити виконувати свої повноваження. Тому що мені загрожує кримінальна відповідальність за службову недбалість. Звільнити мене від виконання повноважень члена ЦВК може тільки Рада, прийнявши відповідне рішення", - наголошує Усенко-Чорна.

"Мене дуже просили піти із ЦВК, все що я можу зробити - поставити умову звільнити мене від такого обов'язку. Іншого виходу немає", - підсумувала член ЦВК.

Як повідомлялося, коаліція має намір провести кадрові перестановки у ЦВК протягом місяця.