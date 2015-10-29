Коаліція має намір провести кадрові перестановки у ЦВК протягом місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам перший заступник фракції БПП Ігор Кононенко.

Він зазначив, що фракція «Блоку Петра Порошенко» на наступному тижні визначиться щодо своєї кандидатури на посаду члена Центральної виборчої комісії.

За його словами, представник президента у ВР Степан Кубів повідомив, що на сьогодні лише дві фракції парламенту - "Батьківщина" і "Самопоміч" - подали свої кандидатури на посаду члена ЦВК.

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"Ми будемо визначатися на фракції з цього питання в понеділок і, я думаю, що на наступному тижні представимо свої кандидатури".

Він зазначив, що фракція "Народного фронту" також заявила про свою готовність запропонувати кандидатуру до складу ЦВК. "Думаю, за місяць це питання буде вирішено", - наголосив Кононенко. При цьому додав, що "питання щодо зміни ЦВК насущне, але воно було поставлене фракцією "Батьківщина" за місяць чи півтора до виборів".

Кононенко зазначив, що не було доцільно починати зміну членів ЦВК під час виборчого процесу. "Цей склад ЦВК завершить виборчий процес і далі ми підемо за процедурою щодо обрання нового складу ЦВК", - зазначив Кононенко.