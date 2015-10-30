Україна розірвала чергову угоду з Росією: цього разу про ПЗРК

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

"Припинити дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про обмін інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу "Ігла" і "Стрєла" під час здійснення їхнього експорту до третіх країн або імпорту з третіх країн, вчинену 22 травня 2009 року в Києві", - йдеться у документі.

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Крім того, Кабмін доручив МЗС у встановленому порядку повідомити про розірвання угоди уряд РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною і Російською Федерацією про контроль за якістю продукції, що поставляється Збройним силам України і РФ.