Охендовський відреагував на голодування Усенко-Чорної

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо Усенко-Чорної, Охендовський підтвердив інформацію про оголошення нею голодування.

"Дійсно, така інформація підтверджується. Я не мав можливості поговорити з нею особисто сьогодні по телефону, оскільки вона перебуває в лікарні, і в той час, коли я дзвонив, як раз виконувалися відповідні медичні процедури", - сказав він.

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У той же час Охендовський додав, що від близької до Усенко-Чорної людини отримав підтвердження цієї інформації.

"Це як раз і є один з проявів того тиску, якого зазнають члени Центральної виборчої комісії, завжди займаючи законну позицію при голосуванні за ті чи інші варіанти рішень Центральної виборчої комісії", - сказав голова ЦВК.