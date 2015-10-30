ЦВК оскаржила у Вищому адмінсуді другий тур виборів мера Павлограда (документ)

Апеляційна скарга підписана головою ЦВК Михайлом Охендовським. Про це повідомив представник у суді кандидата в мери Павлограда Євгена Тєрєхова (УКРОП) Роман Бабій.

«Рішення Київського апеляційного адміністративного суду підтверджує, що рішення ТВК Павлограда про проведення другого туру було правильним. Але рішення суду поки не набуло чинності – це мало відбутися в неділю, але оскільки сьогодні ЦВК подала апеляційну скаргу, то рішення набуде чинності у разі, якщо після розгляду апеляції його залишать в силі. Засідання Вищого адміністративного суду заплановане в понеділок, о 14.00», – повідомив Роман Бабій.

За його словами, другий тур виборів мера у Павлограді може бути зірвано, «якщо ВАСУ задовольнить апеляцію ЦВК і скасує рішення суду від 29 жовтня». «Але ми вважаємо свою позицію досить сильною і сподіваємося, що ВАСУ підтримає вже винесене рішення», – сказав він.

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«Оскільки ЦВК подала апеляцію, то, значить, ЦВК вважає, що її позиція правильна, і виходячи з неї, другого туру виборів у Павлограді бути не має», – додав Бабій.

«Влада продовжує підкидати дрова до багаття власної загибелі, – прокоментував апеляцію ЦВК Євген Тєрєхов, який виходить у другий тур виборів мера Павлограда. – Наша радість щодо справедливості була передчасною. Але наші кулаки стискаються ще міцніше. Ми готові до боротьби проти прогнилої системи, що тягне нас донизу».

Нагадаємо, 29 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив у повному обсязі позов кандидата в мери Павлограда від «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Євгена Тєрєхова про скасування постанови ЦВК щодо рекомендації Павлоградській ТВК не проводити другий тур виборів мера у цьому місті.