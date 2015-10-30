Другий тур у Павлограді точно відбудеться - голова ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про другий тур виборів у Павлограді.

"В місті Павлограді міська виборча комісія ще, здається, в середу ухвалила рішення про призначення повторного голосування на виборах Павлоградського міського голови", - сказав він і додав, що це "повторне голосування 15 листопада, призначене міською виборчою комісією, безумовно, відбудеться".

Охендовський підкреслив, що "ніхто не зможе скасувати рішення територіальної виборчої комісії, ніхто не зможе перешкодити в реалізації виборчих прав жителів міста Павлоград під час повторного голосування на виборах міського голови".

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Він додав, що ЦВК зі своєї сторони в рамках своєї компетенції докладе всіх зусиль для того, щоб повторне голосування у Павлограді 15 листопада відбулося.

"Підстав для того, щоб ставити під сумнів можливість проведення повторного голосування в даний час немає абсолютно ніяких", - зазначив Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 9 членів ЦВК підтримали рішення, що роз'яснює, що якщо на момент проведення виборів в місті кількість виборців у списках становила менше 90 тисяч, то другий тур виборів мера проводитися не повинен.

Комітет виборців України вважає, що ЦВК грубо порушив закон "Про місцеві вибори", скасувавши тим самим другий тур мера Павлограда, де міськвиборчком в протоколі вказав, що в місті вже менше 90 тис. виборців.

За даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації КВУ, у другий тур виборів мера Павлограда вийшли Євген Тєрєхов (УКРОП) і Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").

Як заявив кандидат від УКРОПу, "на 30 вересня в Павлограді було виборців 92 856 осіб, у день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день виявилося, що у нас 89 850 осіб".

29 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд за скаргою Тєрєхова визнав протиправною постанову ЦВК про скасування другого туру виборів мера Павлограда.