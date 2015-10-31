Затримання Корбана може призвести до консолідації всіх сил спротиву – експерт

У цьому переконаний політичний експерт аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.

Він вважає, що останні події консолідують всі сили спротиву. При цьому, на думку експерта, йдеться не лише про членів УКРОПу, а також про «Свободу» та інші політичні партії. «Це відображатиме популярну в народі думку про те, що нинішній режим не є ефективним та реформаторським, і його має бути якщо не змінено, то трансформовано», – заявив Валентин Гладких.

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За словами експерта, помилково буде представляти цю ситуацію як персональний конфлікт Порошенка з Коломойським і Корбаном. «Це конфлікт людей, котрі дорвалися до влади, з уже третьою за рахунком політичною силою, яка відображає погляди тієї частини суспільства, що виступає проти нинішнього стану речей», – стверджує Гладких.

На його думку, «президент не може ніяк зрозуміти, що боротьбу з корупцією слід починати з власних соратників, аби суспільство це зрозуміло. А коли для політичних опонентів – закон, а для своїх – все, то це не можна назвати боротьбою з корупцією».

Утім, політичний експерт наголошує: затримання Корбана не буде нищівним ударом по партії УКРОП. Ті, хто інспірував останні події, мусять усвідомити, що ця партія є тією платформою, яка об’єднала людей, налаштованих критично й опозиційно щодо влади, і результати виборів по всій країні це довели, стверджує Валентин Гладких. «Якщо хтось думає, що коли Корбан зникне – проект розсиплеться, то це помилка. Навпаки: відбудеться консолідація, і наслідки цього можуть бути для влади доволі сумними», – підсумовує Гладких.