СБУ підтвердила затримання Корбана, його підозрюють у причетності до організації злочинного угруповання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомили речник СБУ Олена Гітлянська та прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Так, інформація про затримання Корбана відповідає дійсності. Він затриманий серед інших фігурантів злочинного угруповання”, - сказала Гітлянська.

В свою чергу Куценко додав: “Наразі ми розглядаємо клопотання про безпосереднє затримання Корбана, ми вивчаємо питання щодо його керівництва цією злочинною організацією”.

Куценко зазначив, що основні статті Кримінального кодексу України, за якими проводяться спільні заходи з боку ГПУ і СБУ, це ст. 255 (створення та діяльність злочинного угруповання), ст. 191 (розкрадання майна) та 349 (викрадення людей).

"Як ви вже знаєте, відбуваються затримання, відбуваються працесуальні дії, у тому числі обшуки, допити", - заявив Куценко.

При цьому він наголосив, що жодної політичної складової у зазначених заходах немає.

"Нам не важливо, яку політичну партію представляють особи, з якими наразі проводяться слідчі дії, а також ті, яких затримано, важливо для нас лише те, що є факт їхньої участі у цій організації, її злочинній роботі, чи його немає", - заявив Куценко.

Читайте такожВ УКРОПі повідомили про затримання Корбана в Дніпропетровську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії “УКРОП” заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради «УКРОП» Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.