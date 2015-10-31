Семенченко вважає затримання Корбана політичними репресіями проти опонентів

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, коментуючи затримання Корбана, депутат порушив низку питань до представників влади.

"Якщо є питання до його бізнес-діяльності - чому вони не були порушені раніше? Чому обшуки проводяться в партійних офісах по всій країні? Чому вони не проводилися до виборів? Чому вони проводяться перед другим туром голосування по Дніпру та Павлограду? Чому затримання Корбана проводиться відразу після того, як ЦВК змусили припинити свавілля стосовно Павлограда? Де боротьба з корупцією? Де посаджені сепаратисти і соратники Януковича? Де три посаджених друзів президента?", - заявив Семенченко.

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У цьому зв'язку він вважає, що питань багато, але відповідь – одна: "Це репресії до політичних супротивників. Це порятунок рядового Вілкула у Дніпрі. З цього і будемо виходити".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

В СБУ і ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.