Затримання Корбана відбувається на тлі реінкарнації екс-регіоналів - експерт

Таку думку висловив політолог Михайло Басараб, пише газета День.

«Усе це проходить за пасивного спостерігання нинішнього керівництва держави. Думаю, те, що Кернес перемагає в Харкові в першому турі, Вілкул претендує на перемогу у Дніпропетровську, а Труханов, можливо, «підтягує» свій результат по Одесі – це не їхній здобуток, а недопрацювання українських правоохоронців, темп і масштаби дій яких повинен задавати Президент. Якщо у нас сьогодні регіонали знову повертаються до влади, реанімують себе у політичній системі – це серйозна проблема. Що стосується безпосередньо Коломойського, то я далекий від ідеалізації цієї персони. Ми прекрасно знаємо, що він типовий представник українського олігархічного класу, який за два з лишком десятиліття сформував величезний вплив на політичні процеси у державі. Однак ми не можемо толерувати вибіркового правосуддя і вибіркового переслідування олігархів. Це так само шкідливо, як епізодичні та «косметичні» реформи», - вважає політолог.

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Басараб заявив, що не має жодних сумнівів, що саме президент Петро Порошенко давав вказівку здійснювати черговий наступ на групу «Приват».

«Якщо є послідовне бажання боротися з олігархами, якщо він прийняв рішення боротися з корупцією, відсторонити крупний капітал від прийняття важливих суспільно-політичних рішень, то наступ на олігархію повинен відбуватися не лише за рахунок однієї з груп. Вибіркова боротьба з олігархами, у даному випадку – лише за рахунок групи «Приват», може призвести до порушення певного балансу. Стосунки між олігархами конкурентні, усі вони є найкращими контролерами один одного. Утворився певний баланс олігархів. Небезпечно різко знесилювати Коломойського й толерувати конкуруючі угруповання Ахметова, Льовочкіна-Фірташа чи Пінчука», - наголосив політолог.