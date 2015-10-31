Затримання Корбана відбувається на тлі реінкарнації екс-регіоналів - експерт
Затримання лідера партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Геннадія Корбана відбувається на тлі реінкарнації колишніх регіоналів, їхньої політичної реабілітації.
Таку думку висловив політолог Михайло Басараб, пише газета День.
«Усе це проходить за пасивного спостерігання нинішнього керівництва держави. Думаю, те, що Кернес перемагає в Харкові в першому турі, Вілкул претендує на перемогу у Дніпропетровську, а Труханов, можливо, «підтягує» свій результат по Одесі – це не їхній здобуток, а недопрацювання українських правоохоронців, темп і масштаби дій яких повинен задавати Президент. Якщо у нас сьогодні регіонали знову повертаються до влади, реанімують себе у політичній системі – це серйозна проблема. Що стосується безпосередньо Коломойського, то я далекий від ідеалізації цієї персони. Ми прекрасно знаємо, що він типовий представник українського олігархічного класу, який за два з лишком десятиліття сформував величезний вплив на політичні процеси у державі. Однак ми не можемо толерувати вибіркового правосуддя і вибіркового переслідування олігархів. Це так само шкідливо, як епізодичні та «косметичні» реформи», - вважає політолог.
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Басараб заявив, що не має жодних сумнівів, що саме президент Петро Порошенко давав вказівку здійснювати черговий наступ на групу «Приват».
«Якщо є послідовне бажання боротися з олігархами, якщо він прийняв рішення боротися з корупцією, відсторонити крупний капітал від прийняття важливих суспільно-політичних рішень, то наступ на олігархію повинен відбуватися не лише за рахунок однієї з груп. Вибіркова боротьба з олігархами, у даному випадку – лише за рахунок групи «Приват», може призвести до порушення певного балансу. Стосунки між олігархами конкурентні, усі вони є найкращими контролерами один одного. Утворився певний баланс олігархів. Небезпечно різко знесилювати Коломойського й толерувати конкуруючі угруповання Ахметова, Льовочкіна-Фірташа чи Пінчука», - наголосив політолог.