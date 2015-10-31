У Порошенка не бачать ніякої політики у репресіях проти Корбана, волонтерів та "УКРОПу"
Перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко вважає, що правоохоронці мають провести розслідування у справі голови партії "УКРОП" Геннадія Корбана й оголосити результати суспільству.
Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи затримання Корбана СБУ.
"У нас чомусь завжди, коли у правоохоронних органів є претензії до політиків щодо суто статей карного кодексу, які не стосуються ні політики, ні політичної діяльності, зразу йдуть звинувачення, що це переслідування за політичну діяльність", - сказав Кононенко.
Він додав, що у СБУ оголосили про статті по цій справі. "Ці статті ніякого стосунку не мають ні до політики, ні до політиків. І ніяк не пов'язані з виборами", - сказав депутат.
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Кононенко висловив думку, що правоохоронні органи мають "займатися своїми справами незалежно від виборів або часу: після або до виборів".
"На це їх наймала громада. І тим паче, що виклики в суспільстві зараз такі, що суспільство хоче бачити і боротьбу з корупцією, суспільство хоче бачити і роззброєння нелегальних бандформувань. Суспільство хоче бачити безпеку на вулицях", - сказав депутат.
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Він додав, що "тут ми повинні дати можливість правоохоронним органам провести згідно із законодавством розслідування і тоді суспільству оголосити результати".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.
Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла та Наталії Хазанів, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.
За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика та бізнесмена.