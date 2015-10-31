Експерт: Розправа над Корбаном – спроба протистояти формуванню потужного правого руху

«Зараз складається парадоксальна й абсурдна ситуація, яка навіює думку, що це зроблено з політичним, а не кримінальним підтекстом», – сказав Карасьов.

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Карасьов переконаний, що затримання лідера УКРОПу й обшуки в активістів партії та волонтерів – це спроба обмежити можливості і вплив дуже сильного правого патріотичного руху, що формується за результатами місцевих виборів. В основі його, за словами політолога, – УКРОП, «Свобода», РПЛ та інші партії. Він нагадав, що в Україні вже немає хоч скільки-небудь впливових лівих політичних сил. «Є «Опоблок», але він менш небезпечний для нинішньої влади, ніж право-опозиційний блок, який може сформуватися після місцевих виборів. Права небезпека для Порошенка зараз є найактуальнішою, і це (репресії проти УКРОПу) – вирішення проблеми правої небезпеки», – сказав експерт.

«Це вже не історія відносини Порошенка з Коломойським. Це вже історія про УКРОП. Це історія відносин президентської компанії та правого руху», – додав Карасьов.