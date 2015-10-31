В "УКРОПІ" заявляють, що обшуки та арешти активістів партії відбуваються також у Запоріжжі, Харкові та Києві

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив член політичної ради "Українського об’єднання патріотів – УКРОП" Дмитро Сіманський.

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"Обшуки, арешти, затримання наших активістів, членів партії та волонтерів наших виборчих штабів почались ще до першого туру виборів. Сьогодні такі дії правоохоронців щодо наших активістів, наших членів, наших кандидатів відбуваються не лише у Дніпропетровську. Вони відбуваються у Запоріжжі, Харкові та Києві", - заявив він.

Сіманський також зазначив, що сьогодні він особисто та його колеги отримали дуже багато листів зі словами підтримки.

"Ми отримали багато листів з підтримкою, телефонних дзвінків від українських політиків, від членів у тому числі провладної коаліції. Ми можемо цілком прогнозувати, що у вівторок у ВР буде гаряче і Генпрокуророві, і керівникові СБУ", - додав він.

Політик також зазначив, що після таких дій правоохоронців, "яких кришує влада, можна говорити про дуже серйозну політичну кризу у нашій країні".