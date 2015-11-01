Порошенко пояснив, чому вибори в Маріуполі було зірвано

Президент України Петро Порошенко пояснив, чому вибори в Маріуполі були зірвані.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам, яке транслювалося у неділю ввечері.

“На жаль, я підкреслюю, під час ситуації в Маріуполі голова, мені так здається відповідно до тієї інформації, що я маю, голова територіальної виборчої комісії, яка представляє одну із партій, яка зараз претендує на опозицію, фактично прийняттям низки незаконних рішень зірвав підготовку виборів і не дав можливості передрукувати бюлетені і провести вибори”, - сказав він, коментуючи ситуацію з виборами.

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Порошенко висловив сподівання, що ВР ухвалить рішення, необхідне для проведення виборів у Маріуполі найближчого пленарного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області, а також у Сватовому на Луганщині.

Зокрема, Маріупольський міськвиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані у друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

Порошенко закликав Верховну Раду і Центральну виборчу комісію відреагувати на ситуацію з виборами у Маріуполі, і наголосив, що вони мають відбутися цього року.