Вибори в Маріуполі і Красноармійську зірвані, тому що на місцях залишається колишня влада – Наливайченко

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" колишній голова Служби безпеки України, лідер ГО "Антикорупційний рух" Валентин Наливайченко.

"З точки зору міжнародних спостерігачів і нас, як громадських організацій, які спостерігали за чесністю виборів від Рівного до Маріуполя, є важливі прорахунки і є істотні недоліки. На жаль, були застосовані і "каруселі", на жаль, дійсно, не відбулися вибори в Маріуполі... Бо не змінилася влада на місцях, і це є, на мій погляд, головною причиною, чому зірвані вибори і люди не отримали можливість проголосувати, наприклад у Маріуполі або в Красноармійську", - розповів він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, виборча комісія в Красноармійську Донецької області визнала вибори такими, що не відбулися.