Порошенко сподівається, що антикорупційного прокурора буде призначено не пізніше 30 листопада

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не пізніше 30 листопада має бути призначено антикорупційного прокурора.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам, яке транслювалося у неділю ввечері.

“Я вам можу сказати конкретну дату — не пізніше, я сподіваюся, 30 листопада країна повинна мати антикорупційного прокурора, який має обиратися за абсолютно прозорою процедурою”, - сказав він, відповідаючи на запитання.

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Водночас президент запевнив, що не знає, хто буде антикорупційним прокурором.

“Але я точно знаю, що цей антикорупційний прокурор повинен мати довіру суспільства”, - наголосив Порошенко.

За його словами, 1 грудня всі антикорупційні справи мають бути забрані із Генеральної прокуратури і цим повинно займатися Антикорупційне бюро.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент наголошував, що на початку листопада Верховна Рада на своїй спеціальній сесії розгляне останні законодавчі зміни, які Україна зобов’язана виконати задля запровадження безвізового режиму.

За словами Порошенка, Україною зроблені важливі антикорупційні кроки, а саме створено Національне антикорупційне бюро та запроваджено посади спеціального антикорупційного прокурора.