Генпрокуратура оголосила конкурс на антикорупційного прокурора

Про це повідомляє офіційний сайт ГПУ.

«Відбір кандидатів проводиться на зайняття посад заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; першого заступника та заступника керівника антикорупційної прокуратури; начальника управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді; начальників відділів в складі управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді (6 вакантних посад); начальника аналітично-статистичного відділу та начальника відділу документального забезпечення», - йдеться у повідомленні.

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До участі у конкурсі запрошуються особи, які мають наявність громадянства України, вищу юридичну освіту та володіння державною мовою.

Водночас не допускаються до конкурсу особи, які протягом п’яти років до дня набрання чинності законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України, військової служби правопорядку у Збройних Силах та митних органах.

Прийом необхідних документів здійснюється впродовж 14 календарних днів (включно з днем відправки документів поштою) з 8 жовтня по 21 жовтня, з 9:00 до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін утворив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України.

Створення Антикорупційної прокуратури є однією з вимог Європейського Союзу для виконання Україною плану дій щодо візової лібералізації.