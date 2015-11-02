Бойко заявив, що Новинському "немає від чого" тікати з України

Лідер фракції “Опозиційний блок” Юрій Бойко переконує, що народний депутат Вадим Новинський не тікатиме з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після того, як під час Погоджувальної ради парламенту представник МВС заявив про намір вручити Новинському повістку.

Бойко, зокрема, зазначив, що бачив Новинського минулого тижня.

“Йому ні від чого тікати з країни, - сказав Бойко. - Він не тікатиме з країни, йому нічого ховатися”.

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Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на Погоджувальній раді заявив про намір вручити повістку народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському.

Водночас голова ВР Володимир Гройсман перебив представника МВС і попросив його зачекати за межами зали, де проходить Погоджувальна рада, не давши закінчити виступ.

Згодом лідер фракції «БПП» Юрій Луценко повідомив, що, крім Новинського, слідчі збиралися вручити повістки також депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській.