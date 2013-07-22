Новинський залишає бізнес заради політики

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Смарт-Холдингу».

«Згідно зі Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", а також зі статтею 57 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі власної заяви Вадим Новинський достроково склав з себе повноваження голови Наглядової ради холдингу у зв'язку з обранням на посаду народного депутата України», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 року Центральна виборча комісія визнала Вадима Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України у 224-му окрузі в Севастополі.

«Смарт-Холдинг» – інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт-Нерудпром"), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці ("Верес"), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і керує низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є Вадим Новинський.