Дані з "чорних ящиків": пілот A321 не повідомляв про будь-які неполадки перед катастрофою

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в комісії, що займається розшифровкою, вони свідчать про те, що пілот не повідомляв диспетчеру про які-небудь неполадки перед катастрофою.

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Дані «чорних ящиків», заявило джерело, також не підтверджують версію про зовнішню атаку на лайнер, передає Slon.

Раніше представники авіакомпанії заявляли, що «єдиною зрозумілою причиною» події міг бути зовнішній «механічний вплив».

Літак Airbus A321 авіакомпанії MetroJet («Когалимавіа») зазнав аварії над Сінаєм 31 жовтня. Всі 224 людини, що були на борту, загинули.