Влада Єгипту підтвердила катастрофу російського літака - Рейтер

Згідно з офіційною заявою влади, прем'єр-міністр країни Шеріф Ісмаїл скликав кризовий комітет з катастрофи лайнера.

Раніше джерело в Росавіації повідомило РИА Новости, що лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 6.21 і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Читайте такожЗМІ: В Єгипті знайшли уламки зниклого з радарів російського літака

Як повідомляв портал "Йоум7", уламки літака виявлені на Синайському півострові і оточені єгипетської військовою авіацією.