Шокін заявляє, що у Дніпропетровську затримали не всіх, кого планували

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

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«Затримані не всі особи, котрі планувались. На жаль, деякі особи змогли втекти. Яким чином це сталось, ми зараз з’ясовуємо, але вони далеко не втечуть. Вони будуть знайдені та покарані», - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську відбулись обшуки в будинку лідера «УКРОПу» Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.