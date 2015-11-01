ГПУ оголосила Корбану про підозру у створенні злочинного угруповання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"У нас вже повідомлено про підозру пана Корбана вчора. І одна зі статей, за якою йому повідомлено про підозру, це стаття 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації", - підкреслив Куценко.

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Також вчора були проведені слідчі дії ряду представників правоохоронних органів, які були залучені до злочинного угруповання.

Водночас слідчий Слідчого управління Генеральної прокуратури України Микола Макєєв уточнив, що Корбану оголошено підозру про порушення ч.5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 27 (співучасть) та ст. 349 (викрадення людей), ч.2 ст. 289 (угон автомобільного транспорту).

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Пізніше стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.