ГПУ має намір притягувати до відповідальності не лише депутатів від "Опозиційного блоку" - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив генеральний прокурор Віктор Шокін.

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«Те, що ми викликаємо (на допит - УНІАН) Вілкула, Королевську, не означає, що це вже всі. Будуть і інші особи. Повірте мені. І не лише з «Опозиційного блоку», а й з інших блоків. Для нас не має значення партійна приналежність. Лише має значення порушення закону. Якщо вони є, якщо вони доказові, буде покарання», - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській надіслані повістки на допит у ГПУ на 5 листопада.

Шокін запевняв, що якщо провина народних депутатів від «Опозиційного блоку» буде доведена після допитів та інших процесуальних дій, то слідчі внесуть до Верховної Ради відповідні подання про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.