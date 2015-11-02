Суд у Чернігові заарештував на 2 місяці помічника Філатова Кошляка

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у будівлі суду біля зали судових засідань сказав народний депутат Андрій Денисенко.

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Журналістів на засідання під час обрання запобіжного заходу Кошляку не допустили.

На сайті Верховної Ради Михайло Кошляк значиться як помічник нардепа Бориса Філатова на громадських засадах.

Також відомо, що Михайло Кошляк є президентом Федерації дзюдо Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську відбулись обшуки в будинку лідера «УКРОПу» Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.