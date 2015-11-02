Генпрокурор не зміг пояснити, у якій справі викликають на допит Вілкула і Королевську

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

За словами Шокіна, слідчий не уповноважував його це розголошувати.

"Давайте ми почекаємо, поки допит пройде. Слідчий мене не уповноважував вам сказати, по якій саме справі. Це ж не одна справа", - сказав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, депутатам від "Опозиційного блоку" Вілкулу та Королевській надіслані повістки на допит у ГПУ на 5 листопада.

Шокін також запевняв, що якщо провина народних депутатів від "Опозиційного блоку" буде доведена після допитів та інших процесуальних дій, то слідчі внесуть до Верховної Ради відповідні подання про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.