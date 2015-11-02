Засідання суду у справі Корбана в Чернігові ще не розпочалося - "УКРОП"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УКРОП".

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"Засідання Новозаводського суду в Чернігові, де обиратимуть запобіжний захід Геннадію Корбану, ще не розпочалося (воно було призначене на 16:00 - ред.). У залі засідання розглядають справу стосовно іншого затриманого. Адвокати Корбана – в дорозі. Ані слідчий, ані суд не повідомили вчасно жодного з представників команди адвокатів про час і місце судового засідання", - зазначили у прес-службі.

До суду прибули народні депутати Віталій Купрій, Андрій Денисенко, Валентин Дідич та Ігор Луценко, які повідомили адвокатам, де й коли відбудеться засідання. Крім того, вже другий день ніхто з адвокатів не може зустрітися з підзахисним для надання правової допомоги. Ще вчора адвокати подали заяву про злочин – перешкоджання адвокатській діяльності.

Водночас депутат Купрій повідомив, що Корбан вже перебуває у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня у Дніпропетровську почалися обшуки у членів "УКРОПу". Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Згодом стало відомо, що Корбана утримують у слідчому ізоляторі СБУ.

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У Дніпропетровську також був затриманий помічник народного депутата, член політради партії "УКРОП" Бориса Філатова Михайло Кошляк. Суд арештував його на два місяці без визначення застави.