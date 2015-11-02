Судове засідання над Корбаном призначили на 16.00 (фото)

Про це повідомив один з адвокатів затриманого. Слідчим суддею є Олексій Падалюка.

За інформацією активістів УКРОПу, що перебувають біля суду, там спостерігається ажіотаж. Підтримати Корбана прийшли волонтери, «укропівці», та прості мешканці Чернігова. Вони тримають плакати «Корбану – волю», «Гаранти нові, а методи старі», «За Корбаном патріоти», «За Корбаном волонтери».

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Активісти повідомляють, що Корбана вже привезли в Новозаводський суд. На подвір’ї багато міліції та представників СБУ. Усі вони дуже добре екіпіровані – у повній бойовій готовності.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську відбулись обшуки в будинку лідера «УКРОПу» Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві, де політику стало зле.

Згодом стало відомо, що Корбан перебуває слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.