Мосійчук каже, що його зізнання у хабарництві є наслідком "жорстоких катувань" (відео)
Депутат Верховної Ради від фракції "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що оприлюднене сьогодні відео, на якому він зізнається в отриманні неправомірної вигоди є наслідком "жорстоких катувань".
Про це йдеться у заяві прес-служби депутата, опублікованій на його сторінці у Facebook.
"7 жовтня в СІЗО СБУ я, маючи внутрішню кровотечу, втрачаючи свідомість, був позбавлений будь-якої медичної допомоги. Умисно довівши мене до такого важкого стану, слідчі ГПУ запропонували мені, щоб в обмін на надання допомоги я дав свідчення по суті своєї справи, зокрема - зізнався в тому, чого не скоював. Також вони вимагали від мене дати свідчення проти лідера Радикальної партії Олега Ляшка, народного депутата від РПЛ Андрія Лозового та нині арештованого лідера партії Укроп - Генадія Корбана", - йдеться у заяві.
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Мосійчук наголошує, що хоч і погодився "обмовити себе", проте жодного документу з цього приводу не підписав.
"Ці покази стали для мене на той момент єдиною можливістю вижити. Але обмовляти друзів я не міг навіть під загрозою смерті. ГПУ не отримало від мене жодного слова проти Ляшка, Лозового, Кобрана чи будь-кого іншого", - заявляє депутат.
Як повідомляв УНІАН, нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук визнав свою провину в отриманні неправомірної вигоди.
Про це в ході брифінгу заявив слідчий у справі Мосійчука Сергій Кізь.
За словами слідчого, було проведено низку експертиз продемострированного в Раді відео, а також було отримано і визнання Мосійчука.