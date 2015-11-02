ГПУ стверджує, що Мосійчук визнав свою провину в отриманні хабара

Про це в ході брифінгу заявив слідчий у справі Мосійчука Сергій Кізь, передає "112 Україна".

За словами слідчого, було проведено низку експертиз продемострованого в Раді відео, а також було отримано і визнання Мосійчука".

Читайте такожАпеляційний суд залишив Мосійчука під вартою

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення райсуду.

23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування з кримінального провадження щодо Мосійчука.