У Чернігові справу Корбана почав розглядати інший суддя
20:45, 02 листопада 2015Політика
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В Новозаводському районному суді Чернігова справу лідера партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Геннадія Корбана почав розглядати інший суддя.
Справу Корбана почав розглядати інший суддя
Як передає кореспондент УНІАН, розгляд веде суддя Шипов, оскільки раніше адвокати клопотали про відвід суддів Подалюка та Кузьміна.
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Водночас захист Корбана вирішив оголосити відвід і цьому судді, тому що він не є слідчим суддею.
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера "УКРОП" Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.
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