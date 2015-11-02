У Чернігові справу Корбана почав розглядати інший суддя

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд веде суддя Шипов, оскільки раніше адвокати клопотали про відвід суддів Подалюка та Кузьміна.

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Водночас захист Корбана вирішив оголосити відвід і цьому судді, тому що він не є слідчим суддею.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера "УКРОП" Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.